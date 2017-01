Operazione “Alto impatto” a Torre Annunziata. Multe per oltre 5mila euro

Un totale di trenta poliziotti utilizzati per setacciare le zone a rischio di Torre Annunziata e il Piano Napoli di via Settetermini a Boscoreale. Questo il numero di agenti utilizzato nel corso della giornata di ieri dal commissariato di polizia oplontino insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimini. Obiettivo, controllare tutte le zone a rischio della città e prevenire ogni genere di illegalità. La giornata di controlli si è conclusa con un totale di oltre 5mila euro di sanzioni amministrative comminate, due veicoli sequestrati, due patenti di guida ritirate e la segnalazione di un 22enne alla prefettura per possesso di stupefacenti.

I poliziotti hanno controllato sia la zona sud della città che il vicino quartiere popolare di Boscoreale. Gli agenti hanno anche eseguito un provvedimento richiesto dalla procura oplontina ai danni di un 36enne di Castellammare di Stabia agli arresti domiciliari. In generale si tratta di una serie di controlli periodici che le forze dell'ordine realizzano sul territorio cittadino per evitare eventuali attività criminose.