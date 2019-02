Operato al cuore al Secondo Policlinico, perde la vista: la denuncia

Ha perso la vista dopo esser stato operato al Secondo Policlinico di Napoli: è la terribile vicenda occorsa ad un uomo a gennaio.

"Mio padre è stato operato lo scorso 15 gennaio – spiega il figlio del paziente – Dopo una serie di esami i medici gli hanno comunicato che necessitava l’installazione di due bypass. L’intervento è durato sette ore. All’uscita ci è stato detto che era riuscito perfettamente. Pochi giorni dopo, però, mio padre ha iniziato ad accusare problemi di vista. Inizialmente i medici ci hanno tranquillizzato, definendola una problematica passeggera di carattere fisiologico. Il lunedì successivo, però, mio padre ha perso completamente la vista. A quel punto la versione dei medici è cambiata: ci è stato detto che mio padre era un soggetto a rischio a causa di alcune criticità. Il problema è che nessuno ci aveva edotto di tali rischi prima dell’operazione".

"Si tratta di un fatto che merita approfondimenti – ha commentato il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità, Francesco Emilio Borrelli – Abbiamo chiesto l’apertura di un'inchiesta interna per accertare eventuali negligenze".

"Prima di entrare in sala operatoria – prosegue il figlio dell'uomo – mio padre ci vedeva benissimo. Suppongo che la perdita della vista sia stata causata da uno sbalzo glicemico che i medici non sono riusciti a contenere. Ho denunciato tutto ai carabinieri nella speranza che si faccia piena luce sulla vicenda". L'uomo ha raccontato poi di esser stato vittima di "un episodio inquietante". "Mentre mi trovavo al quarto piano dell’edificio 2 del Policlinico sono stato avvicinato da un medico che mi ha detto di aver operato mio padre. Mi ha affrontato con fare minaccioso, dicendomi che “ci avrebbe tolto tutto”. Forse - ha concluso - qualcuno lo ha informato della nostra decisione di rivolgerci alle forze dell’ordine per avere giustizia. Abbiamo segnalato il caso alla polizia di Stato del commissariato Arenella che è intervenuta, raccogliendo la mia segnalazione. Ovviamente sporgerò denuncia anche per questo episodio”.