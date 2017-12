Tragedia nel centro storico, operaio precipita dal terzo piano e muore

Tragedia nel centro storico di Napoli, precisamente al civico 30 di salita Tarsia, a Montesanto. La tragedia è avvenuta intorno alle 13. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio di circa 50 anni stava lavorando sul terrazzo al terzo piano di uno stabile, senza impalcatura, quando, per cause ancora sconosciute, è precipitato nel vuoto.

IL VIDEO / Operaio precipita e muore in Salita Tarsia

Pare l'uomo fosse di Pianura, ma che avesse già eseguito altri lavori in zona.

Pare abbia perso l'equilibrio, trascinando con sé una bombola per poi rimbalzare su di un terrazzo e precipitare - da circa 10 metri - su di una Lancia Y bianca in sosta frantumandone un vetro.

La bombola, che intanto aveva preso fuoco, è stata spenta dai primi soccorritori. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto le forze dell'ordine per eseguire i rilievi di rito ed indagare sulla vicenda. Della vittima non sono al momento state rese note le generalità.