Folgorato da un cavo dell'alta tensione: operaio napoletano in gravi condizioni

Un operaio napoletano, originario di Poggiomarino, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell’alta tensione, mentre si trovava sul luogo di lavoro della sua ditta, in un cantiere nel foggiano.

L'uomo - come riferisce Il Fatto Vesuviano - ha riportato lesioni profonde, dovute alla forte scarica elettrica che gli ha trapassato il corpo.

A rendere nota la situazione, su volere della famiglia, è stato ieri sera il parroco di Poggiomarino don Aldo D’Andria, che nel corso della Santa Messa in piazza ha chiesto alla comunità di pregare per le condizioni dell’uomo.