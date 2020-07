Operaio cade da un'impalcatura e muore sul colpo

Tragedia in un cantiere a Trecase. Un operaio di 46 anni di Terzigno è morto questa mattina dopo essere caduto da un'impalcatura. Il dramma si è consumato in un palazzo di via Ciro Menotti. L'uomo stava lavorando quando ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Il suo è stato un volo di circa dieci metri che non gli ha lasciato scampo. Stava montando una tenda all'ultimo piano del palazzo.

L'indagine

Non è ancora chiaro il motivo per il quale abbia perso l'equilibrio. Non si sa se si sia trattato di un malore o magari una perdita dell'orientamento dovuta al caldo. Il 46enne è morto sul colpo. Inutile l'intervento dei soccorsi giunti sul posto. I sanitari hanno potuto solo constatarne la morte. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata a cui sono affidate le indagini. L'uomo era titolare della ditta individuale che stava svolgendo i lavori. I militari dovranno stabilire se siano stati adottati tutti gli strumenti di sicurezza necessari sul cantiere.

Il cordoglio del sindaco Ascione

“È sempre doloroso apprendere notizie di decessi avvenuti sui luoghi di lavoro – afferma il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione -. Le morti bianche sono, ahimé, un fenomeno che si verifica troppo spesso nel nostro Paese, ed è fondamentale che venga portata avanti la battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Amministrazione Comunale è vicina ai familiari della vittima ed esprime il proprio cordoglio anche all’ex amministratore del comune di Torre Annunziata Michele Pagano, zio dell’operaio deceduto».