Tragedia sul lavoro in provincia d'Isernia, muore operaio napoletano

Un operaio 46enne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda che si occupa della lavorazione di allumini nella zona industriale di Pozzilli, in provincia di Isernia. L'uomo, originario della provincia di Napoli, sarebbe stato travolto e schiacciato da un muletto, ma la dinamica è ancora da chiarire. Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco. Atteso anche il magistrato di turno che dovrà autorizzare lo spostamento della salma.