Operaio muore schiacciato dal portellone del camion

È rimasto incastrato tra il portellone posteriore e la pedana idraulica del camion su cui lavorava. Un incidente straziante ha tolto la vita a Ciro Barile, un operaio di Volla che stava lavorando a Gricignano d'Aversa in provincia di Caserta. L'uomo è rimasto ucciso sul colpo dalla potenza del mezzo dalla cui morsa non è riuscito a liberarsi in tempo. I fatti si sono verificati questa mattina e l'uomo lavorava per una ditta della sua città. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma ormai per il 54enne era troppo tardi.

Le indagini

All'interno del cantiere dove l'uomo stava compiendo dei lavori sono intervenuti anche i militari della compagnia di Marcianise che hanno il compito di svolgere le indagini. I militari hanno effettuato i primi rilievi e hanno sequestrato il corpo su ordine della procura di Napoli nord. Sarà l'autopsia a stabilire l'esatta causa della morte mentre toccherà agli investigatori capire se si sia trattato di un errore umano o di un malfunzionamento del mezzo.