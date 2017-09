Piazza del Plebiscito, operaio minaccia di lanciarsi nel vuoto da Palazzo Reale

Quattro operai impiegati con ditte dell'indotto per diversi anni nello stabilimento Hitachi, ex Ansaldo, e noi coinvolti nel piano di assunzione della nuova proprietà, sono saliti su un'impalcatura di Palazzo Reale in piazza del Plebiscito esponendo uno striscione con una 'supplica' a San Gennaro.

"Da qualche ora gli operai stanno protestando e uno di loro minaccia di lanciarsi nel vuoto da Palazzo Reale perché sarebbe disperato dopo essere stato licenziato, insieme ai suoi colleghi, dopo 25 anni di lavoro". Lo sottolinea il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

"In Campania purtroppo ci sono ancora molte vertenze aperte e in tanti vedono materializzarsi lo spettro della disoccupazione in un periodo in cui, nonostante i primi segnali di ripresa, è ancora difficile trovare un lavoro, soprattutto per chi, come coloro che stanno protestando, hanno già superato i 40 da qualche anno".