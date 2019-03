Operaio si lancia dal tetto del Comune

Si è lanciato dal tetto della palazzina del Comune di Pozzuoli. Tragedia sfiorata al rione Toiano dove un ex dipendete della “De Vizia Transfer” si è lanciato dalla palazzina 4 del complesso. Si tratta del luogo dove vengono ospitati i gruppi consiliari. Secondo le prime notizie l'operaio si è procurato solo una ferita alla caviglia ma non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno portato in ospedale.

La protesta

L'uomo era salito sul tetto insieme ai suoi ex colleghi con in mano anche alcune bottiglie di benzina. Sul posto sono arrivati sia gli agenti della polizia che carabinieri. Da oltre due settimane sono in presidio permanente a via Campana. La situazione potrebbe tornare alla normalità dopo l'incontro con il sindaco Enzo Figliolia previsto per le 13. A dare la notizia è stata Cronaca Flegrea.