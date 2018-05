Sale su una gru al Centro Direzionale: la protesta di un operaio del Cub di Acerra

Si chiama Giovanni D'Errico e ha 50 anni il disoccupato del Cub di Acerra che all'albe di stamane è salito da solo su di una gru del Centro Direzionale. Non ha nessuna intenzione di scendere, ha spiegato.

Protesta perché il consorzio è ormai in liquidazione, e lui come gli altri dipendenti non percepiscono lo stipendio da anni.

D'Errico lamenta uno "scaricabarile" tra Comune e Regione a proposito della situazione riguardante lui ed i colleghi.