Coronavirus, un caso tra i dipendenti Fincantieri di Castellammare

Fincantieri ha scoperto ieri che un dipendente in servizio nello stabilimento di Castellammare di Stabia è risultato positivo al tampone Covid-19. Secondo quanto riportato in una nota dall'azienda il lavoratore avrebbe prestato la sua opera fino al 26 febbraio ed è ora in isolamento a casa. "La Direzione di stabilimento aveva già messo in pratica interventi di sanificazione - che proseguono ancora in queste ore", si legge in una nota Fincantieri.

"Fincantieri ha adottato una serie di misure cautelative per ridurre al minimo il rischio di contagio nei propri stabilimenti", conclude la nota.

