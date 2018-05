Precipita da un'impalcatura: paura per un 66enne

Grave incidente sul lavoro a Torre del Greco. Un 66enne stava rimuovendo una copertura in lamiera da un fabbricato, nella proprietà privata di un 79enne , quando è caduto da un'impalcatura.

L'uomo, precipitato da un'altezza di circa 2 metri, è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove si trova tuttora ricoverato per diversi traumi. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Il committente dei lavori è stato denunciato: i carabinieri intervenuti sul posto hanno accertato che la vittima dell'incidente stava lavorando senza alcun dispositivo di protezione e “a nero”. Sequestrata l'area.