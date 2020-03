Due operai di Padova denunciati a Capri: usciti dalla “zona rossa”

Quando hanno lasciato Padova era ancora in vigore la “zona rossa” limitata ad alcune province del Nord e per questo non potevano essere a Capri. Due operai padovani sono stati denunciati dalla polizia sull'isola. Erano arrivati sull'isola per dei lavori ma avrebbero dovuto rispettare la quarantena di 14 giorni. I due sono stati scoperti dal proprietario della pensione dove alloggiavano che li ha denunciati alla polizia municipale.

Sono stati rintracciati in un supermercato e riaccompagnati alla pensione dove dovranno rimanere in quarantena. Erano arrivati sull'isola per eseguire dei lavori in un negozio. Avevano superato i controlli al Molo Beverello.