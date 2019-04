Operai Fca licenziati: continua la protesta sul campanile

Prosegue anche oggi, nel giorno di lunedi dell'Angelo, la protesta dei due ex operai della Fca di Pomigliano d'Arco che da sabato sono sul campanile della Chiesa del Carmine a Napoli. Protestano perché per una questione tecnica non sono stati ammessi alla misura del reddito di cittadinanza. Stessa sorte per altri tre colleghi.

I cinque sono stati licenziati dalla Fca di Pomigliano in seguito alla manifestazione del 2014 in cui esposero un manichino impiccato con le sembianze dell'ex ad Sergio Marchionne. Chiedono che la legge sul reddito di cittadinanza venga modificata inserendo una misura che tuteli gli operai licenziati. I due proseguono la loro protesta e si dichiarano pronti a continuare ad oltranza se nell'incontro di martedì all'Inps non emergerà un segno positivo.

