Si inceppa la retromarcia e travolge con l'auto due operai

Attimi di apprensione questa mattina nei pressi di Corso Umberto, e più precisamente in via Starace.

Un uomo alla guida di un'auto - come racconta Il Mattino - ha infatti travolto per alcuni metri due operai, uno dei quali è rimasto per alcuni minuti incastrato sotto la vettura.

Le urla di disperazione hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che hanno sollevato di peso l'auto per liberare l'uomo. Sul posto sono prontamente intervenute la Polizia e due ambulanze, che hanno trasportato i feriti al Loreto Mare.

Alla base dell'incidente, come raccontato dallo sconvolto conducente dell'auto, ci sarebbe un inceppo della retromarcia.