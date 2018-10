"Di Maio con chi stai?": la protesta sui tetti a Roma degli ex dipendenti Fiat

A Roma, in piazza Barberini, due operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti dalle 5 del mattino sul tetto della sede del I Municipio e minacciano di lanciarsi nel vuoto. Protestano contro il licenziamento di cinque lavoratori che avevano inscenato, nel 2014, il funerale dell'ad di allora Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento. Chiedono al Governo di intervenire sulla vicenda.

Sono Mimmo Mignano e Massimo Napolitano i due operai sul tetto del Municipio. Licenziati "in via definitiva per aver lottato contro le condizioni di sfruttamento in fabbrica e denunciato i suicidi dei loro colleghi", si legge in una loro nota. Il tetto dell'edificio è nelle vicinanze della sede del Ministero dello Sviluppo Economico, presieduto da Luigi Di Maio.

"Di Maio con chi stai? I 5 operai licenziati Fca". E' lo striscione esposto dai lavoratori, che hanno esposto anche una bandiera di Si Cobas. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia.

"La polizia è salita sul tetto, noi non molliamo e non scenderemo fino a quando non ci saranno risposte. Ma consapevoli che solo un'organizzazione politica indipendente degli operai e la messa al bando del padrone potrà finalmente ritornare il vento rivoluzionario". E' il post Facebook pubblicato da Mimmo Mignano.