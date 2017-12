Via Villari, due persone sprofondano in una voragine

Due persone sono sprofondate in una voragine di circa 6-7 metri in via Villari, a pochi passi da piazza Cavour.

L'incidente è avvenuto mentre erano in corso alcuni lavori di manutenzione nel piano interrato di una casa.

Secondo i Vigili del Fuoco, che stanno effettuando le operazioni di recupero, le due persone cadute rispondono alle domande e le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Napoli.