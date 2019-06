Open Arms lascia Napoli: destinazione Lampedusa

"Leviamo l'ancora. Sei mesi dopo, ci dirigiamo di nuovo verso la frontiera più letale del pianeta. #bastamorti". È il tweet con cui ieri la Ong spagnola Proactiva Open Arms ha annunciato di aver lasciato il porto partenopeo, direzione Lampedusa.

"La Open Arms – è il comunicato della Ong – ha lasciato le acque di fronte a Napoli diretta a Lampedusa, nel Mediterraneo Centrale. Vista la totale assenza di organizzazioni nella zona che possano documentare quello che sta accadendo e garantire un intervento rapido in caso di necessità', la nostra missione sarà quella di proteggere con la nostra presenza le persone in pericolo di vita, fin quando le autorità preposte non ci sostituiranno".

Obiettivo, difendere “i diritti umani in acque internazionali”, e sollecitare “chi avrebbe il compito di proteggere la vita”. L'intenzione è di intervenire se necessario: “Soccorrere chi è in pericolo è un obbligo”, “un dovere morale”.

Open Arms era arrivata nel porto di Napoli lo scorso 16 giugno rispondendo all’invito del sindaco Luigi de Magistris. "Torniamo in Italia per aprire le porte della nostra nave alla cittadinanza – aveva reso noto l'Ong spagnola – Perché l'Italia non è Salvini e salvare vite non è un crimine",