Finta Onlus che truffava gli anziani: la scoperta

Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano hanno denunciato due uomini e una donna per il reato di truffa. I poliziotti, in seguito a diverse segnalazioni, hanno smascherato un 48enne di Portici, che aveva creato una Onlus di assistenza agli anziani nel comune di Portici, con una pagina Facebook dove erano offerti servizi, figure professionali di assistenza e inoltre ricercavano collaboratori e figure professionali per gli stessi.

La polizia ha accertato che la Onlus era inesistente e che l’uomo insieme ad altre due persone, suoi collaboratori, un uomo di sessanta anni di Sant’Anastasia e una donna 48enne di Portici, avevano raggirato diverse persone bisognose di assistenza per i propri congiunti anziani.