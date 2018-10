Omicidio Materazzo, parla il fratello imputato: "Sto soffrendo in carcere"

Il processo per la morte Vittorio Materazzo prosegue. Luca Materazzo, il fratello dell'ingegnere, accusato di omicidio, ha due nuovi difensori, Giovanni Saetta e Generoso Paolo Roca, che in realtà era già stato nominato ma non era finora intervenuto.

Presente in aula, come sempre, anche la moglie di Vittorio che ha chiesto di non essere ripresa.

Imputato

L'imputato, molto attento sin dalle prime battute e concentrato sullo svolgimento dell'udienza, ha pantaloni sportivi grigi, giacca, camicia celeste senza cravatta. Ha 39 di febbre, ma chiede comunque di parlare: "Sto subendo una violenza mediatica, i media deformano la realtà. Non mi sento al sicuro, il 70 % dei detenuti ha malattie, chiedevo protezione e continuo a chiederla. Sto soffrendo".

(Dalla nostra inviata Alessandra De Cristofaro)