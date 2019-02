Omicidio Materazzo: Luca cambia ancora avvocato

Quattordici volte. È la 14esima volta che Luca Materazzo cambia avvocato difensore dall'inizio dell'iter giudiziario che lo vede imputato per l'omicidio del fratello Vittorio. L'imputato ha revocato il mandato al suo ultimo legale in ordine di tempo, la penalista Silvia Buonanno, per affidarlo ad Alessandro Motta e Concetta Chiricone. La decisione è stata ufficializzata in aula questa mattina nel corso di una delle ultime udienze del processo di primo grado.

Il rinvio

La scelta dell'imputato ha, però, costretto la corte a rinviare il processo per consentire ai due nuovi legali di studiare le carte processuali. Per questo motivo il dibattimento è stato rinviato al prossimo 21 febbraio senza che fosse acquisita nessun'altra prova.