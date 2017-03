Omicidio Materazzo, eseguita l'autopsia sul corpo del padre Lucio

È stato eseguito oggi, al Secondo Policlinico, l'esame autoptico sulla salma di Lucio Materazzo, il padre 81enne (morto nel 2013) di Vittorio, ingegnere ucciso lo scorso novembre davanti alla sua abitazione di via Maria Cristina di Savoia.

L'ingegnere aveva dubbi sul fatto che la morte del padre fosse da attribuirsi a cause naturali, al punto da chiedere accertamenti ulteriori mai ottenuti. Dopo la riesumazione della salma avvenuta ieri, oggi è stato il giorno degli esami.

C'è riserbo su quanto emerso, ma pare che le risultanze siano comunque state ritenute sufficienti dato che non si è deciso di procedere ad ulteriori analisi. La relazione verrà consegnata entro 40 giorni. L'81enne venne ritrovato senza vita in una stanza della propria abitazione.

Indagato per atto dovuto anche per la morte del padre è Luca Materazzo, già ricercato perché sospettato dell'omicidio del fratello Vittorio. Non ha nominato un perito di parte.