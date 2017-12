Massa di Somma, ucciso 58enne in pieno giorno. Era vicino al clan Vollaro

Dal telo bianco che copre il corpo senza vita, spunta soltanto un piede. È quello di Vincenzo Provvisiero, 58 anni, residente a Massa di Somma, per gli investigatori si tratta di un volto vicino al clan Vollaro. Lo hanno atteso sotto casa e quando è arrivato per lui non c'è stato scampo. Tre colpi sono stati sparati per ucciderlo.

Pregiudicato, quindi già noto alla forze dell'ordine, Provvisiero è stato freddato in viale Cortiello, nei pressi della sua abitazione. Il raid è partito a ora di pranzo. Intorno alle ore 13, l'uomo è rientrato a casa e ha imboccato il vialetto che lo avrebbe condotto nel parco Urbano Meraviglia. E' a questo punto che è stato ragiunto dal commando di fuoco. Uno, due, tre colpi: il corpo senza vita di Vincenzo Provvisiero si è accasciato la suolo.