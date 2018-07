Ucciso e seppellito per una presunta relazione con la madre del boss: ergastolo per i killer

Il gip del Tribunale di Napoli ha condannato all`ergastolo Gaetano Formicola, figlio di Antonio, ritenuto il boss del quartiere San Giovanni a Teduccio e il cugino Giovanni Tabasco, suo presunto complice, per l`omicidio di Vincenzo Amendola, brutalmente assassinato il 5 febbraio 2016.

Il 18enne fu attirato in una trappola e ammazzato dai killer che volevano punirlo per una presunta relazione del giovane con la madre del capoclan. Il corpo di Amendola venne gettato in una fossa e trovato solamente dopo qualche settimana.

Per occultamento di cadavere, Raffaele Morra, un altro complice del boss, è stato condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione.

Fondamentali le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.