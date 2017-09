Omicidio vigile del fuoco, resta in carcere il pensionato 78enne

I Carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Giugliano, hanno dato esecuzione, nel carcere di Poggioreale, ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio emessa dal G.i.p. di Napoli Nord che, concorde con le indagini dell’Arma, ha disposto la custodia in carcere di P.P., il pensionato 78enne di Giugliano ritenuto responsabile dell’omicidio del vigile del fuoco Giuseppe Palma, avvenuto il 9 settembre scorso in un fondo tra Ponte Riccio e Varcaturo.

L’arrestato, dunque, resta ristretto in carcere.