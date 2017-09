Vigile del fuoco ucciso a Giugliano, fermato un 78enne

E' stato fermato un 78enne per l'omicidio di Giuseppe Palma, il 41enne vigile del fuoco ucciso nelle prime ore della mattinata a Giugliano.

L'anziano si è presentato, accompagnato dal suo legale, nella caserma dei Carabinieri di Giugliano.

L'uomo - riporta l'Ansa - avrebbe contestato alla vittima, contadino per passione, di aver acquistato un fondo non lontano da quello in suo possesso e di non averlo avvisato.

Da qui la lite, culminata poi nell'esplosione di tre colpi di pistola da parte del 78enne contro il 41enne.