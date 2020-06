Agguato a San Giorgio a Cremano, ucciso il fratello di un pentito

Il cadavere di un uomo, Raffaele Gallo, è stato trovato questa mattina a San Giorgio a Cremano dalla polizia. La vittima, di quello che pare essere un agguato di camorra a tutti gli effetti, è il fratello del pentito Giovanni Gallo.

Gli agenti erano intervenuti in via Luca Giordano - al confine col Comune di Ercolano - dopo una segnalazione, alle 10.50, per l'esplosione di diversi colpi di pistola. Gli spari avevano centrato l'uomo, provocandone la morte. Secondo le prime ricostruzioni la vittima, quando è stata colpita, si trovava in sella a uno scooter.

Raffaele Gallo aveva numerosi precedenti penali ed avrebbe compiuto 56 anni il prossimo agosto.

A terra, accanto al cadavere, la polizia ha rinvenuto otto proiettili, molti dei quali hanno ferito a morte l'uomo, spirato all'istante.