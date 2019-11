Agguato davanti al garage di casa, ucciso titolare di un bar

Agguato in via Cupa Capodichino, A.N. 31enne con un precedente per spaccio di droga, gestore di un bar in zona, è stato ucciso a colpi di pistola esplosi mentre era davanti al garage della sua abitazione in auto.

L'uomo è stato ammazzato con nove colpi d'arma da fuoco. Sul caso indaga la polizia. L'agguato è avvenuto intorno alle 21.30.