Omicidio Verrano, fermato il presunto killer: ha 23 anni |VIDEO

Ha 23 anni l'indiziato numero 1 per l'omicidio di Gennaro Verrano, il 38enne raggiunto da 5 colpi di pistola il 17 novembre scorso in piazza Trinità agli Spagnoli. Si chiama Francesco Valentini ed è stato sottoposto a fermo come indiziato di delitto dai carabinieri, con un mandato della Procura di Napoli. L'accusa è di omicidio aggravato e dentenzione e porto illegale di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli inquienti, Valentini avrebbe atteso la vittima in piazza insieme a un gruppo di conoscenti e al suo arrivo avrebbe sparato. Verrano non è morto sul colpo, ma solo una volta giunto all'ospedale Pellegrini. I militari dell’Arma hanno ricostruito l’accaduto a partire dalle immagini di videosorveglianza. Nel video viene ripresa tutta la sequenza dell’agguato mortale: dall’attesa dell’obiettivo, all’arrivo su uno scooter di Verrano insieme alla moglie incinta e al cane di famiglia. Poi, gli spari in rapida successione che non hanno lasciato scampo al 38enne.