Alta tecnologia per fare luce sull'omicidio Veropalumbo

Alta tecnologia per chiarire la dinamica dell’omicidio di Giuseppe Veropalumbo, avvenuto nella notte del Capodanno 2008, a Torre Annunziata. La polizia scientifica ha messo in campo tutti gli strumenti più all'avanguardia per venire a capo del delitto. Gli agenti del Commissariato Polizia di Torre Annunziata, con il prezioso contributo della Polizia Scientifica e dei Vigili del Fuoco, hanno recuperato frammenti di un’ogiva conficcata nella parete esterna accanto alla finestra dell’abitazione della vittima. Col sopraggiungere della sera, inoltre, grazie alle apparecchiature a laser in dotazione alla Polizia Scientifica, si è riusciti a tracciare la traiettoria dei proiettili.