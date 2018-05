Omicidio Vassallo: incontro tra i pm della Dda di Napoli e Salerno

Si sono incontrati i sostituti procuratori della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e Salerno, Mariella Di Mauro e Marco Colamoncini. Obiettivo, condividere le informazioni riguardo ad un omicidio ancora senza colpevoli, il delitto di cui fu vittima il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. I due magistrati si sono incontrati per parlare di ciò che è stato raccolto nell'inchiesta sul traffico di stupefacenti che ha coinvolto anche un carabiniere della compagnia di Castello di Cisterna.

Pur non essendo stato mai indagato per quel delitto, il militare potrebbe essere a conoscenza di elementi utili alle indagini anche alla luce di alcuni presunti avvistamenti del carabiniere nei pressi della zona dove venne assassinato il primo cittadino. Inoltre la Dda napoletana ha messo sotto inchiesta altri tre carabinieri, ex della compagnia di Castello di Cisterna e trasferiti successivamente. Alla base del provvedimento potrebbe esserci proprio l'accusa per la quale indagano i magistrati della Dda di rivelazione di segreto ed omissione d'atti d'ufficio ma tutto è ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori.