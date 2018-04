Omicidio Vassallo, il fratello: "Pezzi di Stato hanno remato contro la verità"

"E' brutto sapere che anche pezzi di stato hanno remato contro la scoperta della verità sull'omicidio di mio fratello. Noi andiamo per la nostra strada". Dario Vassallo è il fratello di Angelo, il sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, che il 5 settembre 2010 fu ucciso a colpi di arma da fuoco. Sindaci, società civile e autorià hanno ricordato i sindaco pescatore nella cornice del Teatro San Carlo di Napoli.

Otto anni non sono bastati a scoprire la verità su quel delitto. Otto anni di omertà, depistaggi e vicoli ciechi. "Ora c'è una buona pista sul traffico di droga - prosegue il fratello - Vediamo se si scoprirà chi lo gestiva". Presente anche il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho: "Le indagini non si sono fermate neanche di fronte all'omertà. Arriveremo alla verità".

Per il sindaco di Napoli Luigi de Magistris eventi del genere aiutano a fare in modo che le indagini sull'omicidio Vassallo non vengano archiviate prima di arrivare a una conclusione". All'incontro hanno partecipato anche sindaci da diverse zone d'Italia, tra cui l'ec ministro dell'Interno Enzo Bianco: "Ogni 10 ore un sindaco viene minacciato o aggredito perché rappresenta il primo baluardo di legalità delle comunità".