Omicidio Imma Villani, il Sindaco di Terzigno: "Siamo sconvolti. La città è sotto shock"

"Erano le 8,23 quando un'amica che era presente sul posto mi ha avvertito, sconvolta, di quanto era accaduto. Ho chiamato subito le forze dell'ordine. Non ho davvero parole, è una giornata triste per il nostro comune, ma non solo. Ancora una vittima innocente". Questo il racconto del sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ai microfoni della trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" sul femminicidio di Immacolata Villani.

"Da quanto mi hanno raccontato alcuni presenti, Immacolata è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter, che l'ha invitata a scendere dell'auto. Poco dopo la donna è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco. Mi riferiscono che l'uomo è stato riconosciuto ed era il marito. Le forze dell'ordine lo stanno cercando. Negli ultimi mesi, mi dicono alcuni conoscenti, la situazione familiare era molto tesa", ha aggiunto il primo cittadino del comune vesuviano.

La figlia di Immacolata, di soli 9 anni, era già all'interno della scuola quando è avvenuta la tragedia: "La piccola è ora con un'assistente sociale. Tutti i bambini sono stati fatti uscire dalla scuola dall'uscita secondaria, pochi minuti dopo l'omicidio. La scuola è stata poi chiusa. La città è sotto shock. Siamo davvero sconvolti per quanto accaduto", ha concluso Ranieri.