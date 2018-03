Familiari di Vitiello, il legale: "Distrutti dal dolore. Non ci risulta nessuna querela"

Stamane è stato ritrovato il corpo di Pasquale Vitiello, l'uomo che avrebbe ucciso sua moglie ieri a colpi di pistola all'esterno della scuola dove la donna aveva accompagnato la loro bambina di 9 anni, a Terzigno.

Il legale della famiglia Vitiello è intervenuto a Sky Tg24. "Non ci aspettavamo questo epilogo, ci aspettavamo si costituisse", spiega. "La famiglia è addolorata, distrutta, vogliono restare nel loro dolore, stanno aspettando notizie dal magistrato per la messa a disposizione della salma"

"I due - prosegue il legale - si stavano separando in maniera consensuale, lui era tranquillo, questo gesto ci ha lasciati basiti". "Per quanto riguarda le lettere che si dice di aver trovato - va avanti l'avvocato - non confermo che siano 20 come si è detto, né confermo i contenuti. Si tratta di 3 o 4 lettere trovate a casa sua, tutte chiuse e consegnate così all'autorità giudiziaria, il loro contenuto quindi al momento è sconosciuto".

"Infine, non confermo che ci siano state denunce o querele nei riguardi dell'uomo da parte della donna o di altri, né che ci sia stata una sua controquerela. Loro - conclude l'avvocato - vivevano insieme, poi lei si è allontanata con la bambina al momento della separazione".