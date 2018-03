Uccide le figlie e ferisce gravemente la moglie: a Secondigliano i funerali di Luigi Capasso

Si terranno il 2 marzo a Secondigliano nella chiesa Missionari dei Sacri Cuori, i funerali di Luigi Capasso, il carabiniere che a Cisterna ha prima ferito gravemente la moglie dopo un litigio, per poi uccidere le due figlie di 13 e 7 anni.

Il carabiniere napoletano si è poi tolto la vita, dopo ore di trattative con le forze dell'ordine. Oggi è stata invece celebrata una messa nella chiesa di San Francesco a Cisterna per le due ragazzine uccise, mentre per domenica 4 marzo alle ore 17.00 è in programma una fiaccolata nel luogo dove abitavano.

Il commissario del Comune di Cisterna ha proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali delle due ragazzine.

