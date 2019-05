Morte Francesco Taliercio, convalidato l'arresto dell'uomo che l'ha travolto con l'auto

Sono stati convalidati l'arresto e la misura cautelare dei domiciliari per Davide Elia, 37 anni, ritenuto responsabile di aver ucciso, la notte tra il 9 e il 10 maggio, il 17enne Francesco Taliercio in un incidente stradale. A prendere la decisione è stato il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Roberto Attena.

La tragedia è avvenuta sull'isola verde, nel tratto di strada tra Casamicciola e Ischia. Lì Elia si è scontrato con il giovane Taliercio, di Lacco Ameno. Colpito dalla Panda del primo il ragazzo, in sella ad uno scooter, ha perso la vita.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'arrestato avrebbe invaso con la propria auto la corsia di marcia nella quale procedeva Taliercio in direzione opposta. Fermato e sottoposto ad accertamenti all' Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, il 37enne è risultato positivo all'alcool-test. Dovrà rispondere di omicidio stradale.