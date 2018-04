Uccise coppia: sconto di pena per fioraio di Pianura

Uccise Luigi Simeone e sua moglie Immacolata Assisi e gettò i cadaveri nella cava della masseria Monticelli di Varcaturo. Sconto di pena in appello per Antonio Riano, il fioraio di Pianura, condannato a 30 anni dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli. In primo grado l'uomo era stato condannato all'ergastolo ma in secondo grado ha ottenuto il riconoscimento delle attenuanti. Fondamentale per ottenere questo riconoscimento è stata la confessione del delitto resa in aula.

I fatti contestatigli risalgono al 19 aprile 2015. Quella domenica mattina venne ritrovato il taxi di Simeone con evidenti tracce di sangue ed a terra diversi bossoli. Di lì a qualche ora vennero ritrovati i corpi di entrambi le vittime e dopo qualche giorno l'autore del duplice omicidio venne arrestato dagli agenti del commissariato di Giugliano. In aula erano presenti i familiari delle vittime. L'imputato è stato difeso dai penalisti Leopoldo Perone e Alfonso Quarto.