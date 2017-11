Camorra, uccisero i due boss di Pozzuoli: quattro arresti

A Pozzuoli sono state eseguite dai carabinieri quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere per altre persone già detenute per altri reati. Si tratta di due boss del clan Longobardi-Beneduce e di due esponenti dei Del Bivio.

L'accusa è di omicidio aggravato da finalità mafiose. Indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli li indicano come rispettivamente i due mandanti ed i due esecutori del duplice omicidio di Domenico Sebastiano e Raffaele Bellofiore, capi del clan rivale dei Sebastiano-Bellofiore, commesso il 19 giugno 1997 nel rione Toiano.

Il gruppo di fuoco, secondo gli inquirenti, era formato da almeno 4 persone arrivate a bordo di un furgone rubato davanti a un bar della zona. Scesero dal mezzo armate di fucili a canne mozze e spararono numerose volte alle vittime. Queste, per cercare scampo, tentarono inutilmente di nascondersi in un parco e tra le colonne di un porticato.

Il provvedimento di custodia cautelare si basa anche su dichiarazioni di collaboratori di giustizia appartenuti ad entrambe le fazioni al tempo in lotta.