Investito e ucciso da un'auto: muore tragicamente 27enne giuglianese

Indagini in corso sulla morte di Cristiano Campanale, investito da un’automobile nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio, a Scauri, frazione di Minturno. Un 34enne è accusato di omicidio volontario. Secondo gli investigatori, alla base dell’investimento mortale, ci potrebbe essere stato un precedente litigio per questioni economiche.

Vittima

Cristiano Campanale, giuglianese, proprietario di un pub a Formia, è stato investito davanti agli occhi increduli dei passanti in via Sebastiani. Risposte importanti su quanto avvenuto possono arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona ma anche dalle testimonianze di quanti hanno assistito al tragico investimento. Il tragico episodio mi lascia senza parole - ha detto il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli attraverso un post su Facebook -. Tristezza e sgomento albergano nella nostra comunità. Una preghiera per Cristiano”.

