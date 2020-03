Omicidio Santillo: in manette due killer dei Vollaro

Uccisero Luciano Santillo, il 13 settembre 2007 all'interno di un baracchino adibito a chioso per la vendita di bibite a via Dalbono a Portici. Per quel delitto sono risultati essere destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere Pasquale Scafo e Antonio Romagnoli, ritenuti gli esecutori materiali dell'omicidio per conto del clan Vollaro. Insieme a Massimiliano Bifulco, già condannato all'ergastolo in via definitiva, sono accusati del delitto nel complesso delle palazzine popolari Ina-Casa.

La Dda ha formulato l'accusa ottenendo l'arresto per i due pregiudicati a cui hanno notificato l'ordinanza gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano. Santillo venne colpito da tre proiettili che lo ferirono gravemente. Venne trasportato all'ospedale Loreto Mare a Napoli dove venne operato ma i medici non riuscirono a salvargli la vita. Scafo al momento era libero e dovrà tornare in carcere mentre Romagnoli è già detenuto per altra causa.