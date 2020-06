Omicidio Gallo, la vittima è il fratello di un pentito: al vaglio immagini telecamere

Raffaele Gallo, 56 anni, ha perso ieri la vita a San Giorgio a Cremano in un agguato avvenuto mentre percorreva in scooter via Luca Giordano. L'uomo, che aveva precedenti, era il fratello di un pentito.

Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei killer. Sul caso indaga la polizia del commissariato di San Giorgio a Cremano che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area.

"Camorra da estirpare"

Cari concittadini è stato ucciso in città un pregiudicato, fratello di un pentito di camorra. Sono immediatamente intervenuti i poliziotti del locale commissariato, guidati del vicequestore Pasquale Toscano, che hanno messo in sicurezza l’area. Sembra si tratti di un regolamento di conti in ambito camorristico, legato a dinamiche che ovviamente ad ora sono al vaglio degli inquirenti". Così il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha commentato l'omicidio avvenuto ieri nel comune alle porte di Napoli di un pregiudicato, Raffaele Gallo, fratello di un pentito di camorra.

"La criminalità organizzata è una piaga che le istituzioni combattono incessantemente su larga parte del territorio nazionale e che, stavolta, ha agito nella nostra città. La camorra è un male da estirpare ed anche stavolta siamo pronti a fare la nostra parte: abbiamo immediatamente messo a disposizione della Polizia di Stato le immagini del nostro sistema di videosorveglianza. Abbiamo totale fiducia nell’operato dell’autorità giudiziaria e negli inquirenti che sapranno far luce su quanto accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili del raid. Ogni altra parola sarebbe superflua e saprebbe di strumentalizzazione politica. Anche stavolta, la nostra comunità si mostrerà unita contro un nemico più grande", ha concluso Zinno.