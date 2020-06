Omicidio San Giorgio, il sindaco Zinno: "Camorra male da estirpare"

"Cari concittadini nella mattinata di oggi è stato ucciso in città un pregiudicato, fratello di un pentito di camorra. Sono immediatamente intervenuti i poliziotti del locale commissariato, guidati del vicequestore Pasquale Toscano, che hanno messo in sicurezza l’area. Sembra si tratti di un regolamento di conti in ambito camorristico, legato a dinamiche che ovviamente ad ora sono al vaglio degli inquirenti". Così il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha commentato l'omicidio avvenuto oggi nel comune alle porte di Napoli di un pregiudicato, Raffaele Gallo, fratello di un pentito di camorra.

"La criminalità organizzata è una piaga che le istituzioni combattono incessantemente su larga parte del territorio nazionale e che, stavolta, ha agito nella nostra città. La camorra è un male da estirpare ed anche stavolta siamo pronti a fare la nostra parte: abbiamo immediatamente messo a disposizione della Polizia di Stato le immagini del nostro sistema di videosorveglianza. Abbiamo totale fiducia nell’operato dell’autorità giudiziaria e negli inquirenti che sapranno far luce su quanto accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili del raid. Ogni altra parola sarebbe superflua e saprebbe di strumentalizzazione politica. Anche stavolta, la nostra comunità si mostrerà unita contro un nemico più grande", ha concluso Zinno.