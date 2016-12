Agguato a Ponticelli: Salvatore Solla non ce l'ha fatta, è morto

Salvatore Solla, raggiunto ieri da sei colpi di pistola al torace, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato vittima di un agguato di camorra mentre si trovava in compagnia di Giovanni Ardu, 42 anni, in via Bartolo Longo, nel Lotto O, roccaforte del clan De Micco.

I due erano in auto quando i killer, a bordo di un'altra vettura, si sono affiancati e hanno fatto fuoco. Solla, 63 anni, si è accasciato sul volante, mentre il 42enne, ferito a entrambe le gambe, è riuscito a gridare aiuto.

Il 63enne è morto nell’ospedale Villa Betania, nonostante un'operazione chirurgica d’urgenza.