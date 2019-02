Sparatoria nel circolo ricreativo, in manette il killer mascherato di 'o mericano

Uccise un uomo per errore, così come per errore ne ferì altri due. Salvatore Attanasio, 41 anni, è stato messo in manette ieri sera dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Gli agenti hanno eseguito nei suoi riguardi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea.

L'agguato nel circolo ricreativo

L'obiettivo del 41enne era in realtà Vincenzo Maggio, padre del collaboratore di giustizia Salvatore Maggio. Mascherato, la sera del 31 ottobre del 2011 Attanasio entrò nel circolo ricreativo Club Napoli Case Nuove di via Luigi Serio e fece fuoco. Colpì all'addome tre persone, una delle quali, Salvatore Rispoli detto 'o mericano, morì.

Le indagini

Ad incastrare il 41enne sono state alcune intercettazioni telefoniche insieme a diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra cui quelle dello stesso Salvatore Maggio.

I motivi del tentato omicidio

Attanasio era animato da quella che gli inquirenti definiscono "un’accesa conflittualità verso la famiglia Maggio", quest'ultima afferente al clan dei Mazzarella, risalente ai tempi dell’omicidio di suo padre – Giovanni Attanasio – nell'ambito di un conflitto tra gli stessi Mazzarella e i Rinaldi.