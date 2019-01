Sedici anni dopo si fa luce sull'omicidio di Salvatore Ostetrico: due arresti

Nella mattinata odierna il personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta di questa Direzione distrettuale antimafia, hanno proceduto all’arresto di F.M., 45enne e di G.C., 38enne per il delitto di omicidio di Salvatore Ostetrico, commesso il 3 gennaio 2003 all’interno della sala giochi “Extra Ball”, sita in Napoli alla via Luigi Serio.

Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di una mirata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha permesso di individuare, anche attraverso le dichiarazioni di collaboratori di giustizia concorrenti nell’omicidio, il ruolo ricoperto dai destinatari dell’ordinanza cautelare.

In particolare, le indagini hanno consentito di accertare che F.M. o, a capo dell’articolazione del clan Mazzarella, radicata ed operante in Piazza Mercato e zone limitrofe, ordinava l’omicidio di Salvatore Ostetrico poiché persona ritenuta appartenente e comunque contigua all’avverso clan Rinaldi, in modo da affermare, così il predominio assoluto e dimostrando alla popolazione del quartiere Vicaria - Mercato e zone limitrofe, tutta la pericolosità dell’organizzazione camorristica denominata clan Mazzarella.