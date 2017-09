Omicidio Ruggiero, ritirata la richiesta di scarcerazione dai legali di Guarente

Nessuna richiesta di scarcerazione è stata presentata per Ciro Guarente, l'ex militare accusato dell'efferato omicidio di Vincenzo Ruggiero.

Stamane in aula si sarebbe dovuto discutere sull'istanza, ma i legali del reo confesso l'hanno ritirata prima ancora della decisione dei giudici. Annunciata alcuni giorni fa, la richiesta aveva suscitato forti polemiche nell'opinione pubblica, soprattutto dovute al terribile modo in cui il ragazzo – attivista per i diritti gay di Giugliano – era stato ucciso.

Guarente intanto resta in silenzio senza rivelare dove si trovino i resti mancanti della vittima.