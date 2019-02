Delitto Halloween, il riesame scarcera il 41enne arrestato dalla polizia

Salvatore Attanasio, 41 anni, era stato arrestato dalla polizia lo scorso 12 febbraio con l'accusa di essere il killer del cosiddetto "delitto di Halloween", avvenuto il 31 ottobre 2011 presso le Case Nuove di Napoli. Adesso il Tribunale del Riesame di Napoli (Sezione 12, Collegio D) ha rimesso in libertà l'uomo per "insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza".

Il raid provocò la morte di Salvatore Rispoli detto 'o mericano e il ferimento di altri due avventori. Secondo le risultanze investigative Rispoli venne ucciso per sbaglio da un killer che indossava una maschera come quelle che si indossano di solito per la festa di Halloween.

Il vero obiettovo però era Vincenzo Maggio, padre del collaboratore di giustizia Salvatore.

"Il nostro assistito - sottolineano gli avvocati Alessandro Di Palma e Arturo Serao, legali di Attanasio - non è da considerarsi autore di alcun delitto collegato a quei fatti di cronaca".