Omicidio Materazzo, Luca è sparito: perquisizioni in 20 abitazioni

Luca Materazzo, 36 anni, accusato della morte del fratello Vittorio, trovato senza vita sotto casa nel viale Maria Cristina di Savoia, con più di 30 coltellate, è irreperibile. Gli inquirenti hanno perquisito 20 appartamenti, tra Milano, Sorrento, Roccaraso e Capri, dove il 36enne potrebbe essersi rifugiato, mostrando un decreto di perquisizione per conto terzi.

Secondo quanto riporta Il Mattino, Luca Materazzo avrebbe con sè solamente 1500 euro, racimolati grazie all'aiuto di amici.

DNA - La Procura ha da due giorni i risultati del test del Dna effettuato su quanto ritrovato a poche centinaia di metri dal luogo del delitto, oggetti dei quali – come raccontato da un testimone oculare – si è disfatto il killer. È probabile che la decisione di arrestare l'uomo si debba proprio ai risultati delle analisi.

VEDOVA - "Abbiamo appreso dalla stampa – dice il legale della vedova Materazzo, l'avvocato Luigi Ferrandino – la notizia dell' ordinanza di custodia in carcere. A nome della famiglia posso solo dire che confidiamo nel lavoro della magistratura ma che non sappiamo altro perché comunicazioni ufficiali a noi non ne sono state fatte”.

LE FOTO DELL'OMICIDIO DI VITTORIO MATERAZZO