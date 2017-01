1 / 2

E' Renato Di Giovanni, 20 anni, il giovane ucciso in via Montevergine a Soccavo, intorno alle 12.15, dai killer giunti in moto.

La vittima è una ex promessa del calcio, già nota alle forze dell'ordine. Due anni fa militava anche negli Allievi del Napoli.

Sul caso indagano i carabinieri.

LA FOTO DELLA VITTIMA DELL'OMICIDIO

