Agguato a Ponticelli, un morto e un ferito: le immagini

Le urla dei familiari si sentivano fino a centinaia di metri di distanza. A terra, coperto dal classico velo bianco, il corpo senza vita di Ciro Nocerino, 38 anni, pluripregiudicato. E' stato ucciso a colpi di pistola in via Comunale Miranda, nel quartiere Ponticelli, di fronte a una concessionaria di automobili, a 400 metri dal Liceo Calamandrei. Nell sparatoria è rimasto ferito per errore Fabio Tramontano, 33 anni, perito assicurativo che si trovava in zona per lavoro.